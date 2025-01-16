Во Владивостоке захотели лишить Лагутенко звания Почетного гражданина

Руководитель регионального исполкома общероссийского движения «Сильная Россия» Алексей Свиридов стал инициатором предложения о лишении лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко звания Почетного гражданина Владивостока. Об этом сообщает rg.ru.

Свиридов считает, что поведение Лагутенко «обнуляет» практически все заслуги и вклад артиста в культуру. По словам активиста, певец «бывал в России наездом», чтобы только зарабатывать деньги, еще и до специальной военной операции. Как заявил общественник, фронтмен группы «Мумий Тролль» не появлялся в родном городе матери, во Владивостоке, уже много лет.

Председатель совета Почетных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Морозова добавила, что многие общественники и депутаты были против присвоения статуса Лагутенко в 2016 году. Она считает, что для получения звания мало одной популярности.

«Человеку нужно долгие годы работать на благо родного города, а еще иметь безупречную репутацию. Лагутенко этим похвастаться не мог ни тогда, ни тем более сейчас. К сожалению, тогда Лагутенко получил звание, хотя за бортом остались очень уважаемые горожане», — рассказала Морозова.

Ранее была названа стоимость восстановления сгоревшего дома Лагутенко в Калифорнии.