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Лидера группы «Мумий Тролль» просят проверить на терроризм

Активист Бородин заявил, что Лагутенко нужно признать террористом

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил в беседе с NEWS.ru о необходимости признать террористом и экстремистом лидера группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко.

Бородин заявил, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Лагутенко на призыв к терроризму и экстремизму, а также на наличие финансирования Вооруженных сил Украины. Активист хочет добиться внесения артиста в список террористов и изъять у него российскую недвижимость и активы в пользу государства.

Бородин также попросит ФНС проверить дом Лагутенко. По словам общественника, дом певца на Новорижском шоссе стоит около 40 миллионов рублей.

«Мы сегодня официально обратимся, чтобы этот дом изъяли в пользу государства. Поставим его на торги, его продадут, и деньги отправят на нужды участников СВО. Я уверен, что людям там нужны снаряжения, деньги точно пойдут на пользу. Мы официально обратимся, это даже не обсуждается», — рассказал активист.

В июне стало известно, что в России у Лагутенко есть действующее ИП, на которое зарегистрированы шесть товарных знаков. Также артист является учредителем ООО «Лагуна». При этом доля в 71% компании принадлежит матери Лагутенко.

Ранее стал известен размер гонорара Ильи Лагутенко за корпоративы в США.

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