Певцу Кадырову избрали меру пресечения по делу о хищении с «Пушкинских карт»

Суд избрал певцу Кадырову запрет действий по делу о хищении с «Пушкинских карт»

Черемушкинский суд Москвы избрал меру пресечения певцу Эмилю Кадырову по делу о хищении более 1 млн рублей при реализации программы «Пушкинская карта». Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Кадырова Э. судом удовлетворено», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что Кадырову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, не позднее января 2023 года один из фигурантов дела разработал план по хищению средств, которые были выделены в рамках программы «Пушкинская карта». Вместе с подельником они искали в интернете людей от 14 до 22 лет, у которых была «Пушкинская карта» с неиспользованным лимитом средств, и приобретали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия. Как установило следствие, всего сообщники приобрели 321 билет. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

28 марта обвиняемую в хищениях при реализации программы «Пушкинская карта» Елену Гурко отправили под домашний арест. Суд запретил ей пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и ограничил контакты с адвокатом.

Ранее в МВД предупредили о мошенничестве под предлогом обналичивания «Пушкинской карты».