Disney отстояла в суде авторские права на «Моану»

Disney выиграла суд с аниматором Баки Вудоллом, который обвинял студию в плагиате его идеи в мультфильме «Моана». Об этом сообщает Associated Press (AP).

Присяжным, утверждает AP, хватило всего 2,5 часа на то, чтобы принять решение в пользу Disney.

Вудолл подал иск против компании в 2020 году. Он утверждал, что его история «Баки и мальчик-серфер» о юном серфингисте с Гавайев лежит в основе диснеевского анимационного фильма «Моана».

Действие обоих произведений, отмечал Вудолл, разворачивается в древней полинезийской деревне. Обе истории также рассказывают о подростках, которые отправились в опасное путешествие вопреки опасениям родителей.

По словам аниматора, он показывал сценарий и трейлер «Баки» нынешней главе отдела разработки полнометражных фильмов в DreamWorks Animation Дженни Марчик — и якобы она могла передать материалы студии. При этом Марчик на суде заявила, что не передавала сценарий «Баки» ни одному из сотрудников Disney.

Присяжные пришли к выводу, что у Disney не было доступа к работам Вудолла, поэтому они даже не стали рассматривать предполагаемые сходства между «Баки» и «Моаной».

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