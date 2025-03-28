Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Риз Уизерспун поделилась необычным способом борьбы с тревожностью

Актриса Уизерспун призналась, что во время приступов тревожности старается занять руки
close
Global Look Press

Американская актриса Риз Уизерспун поделилась своим необычным способом борьбы с тревожностью. Новое видео 48-летняя звезда записала для подписчиков своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На прошлой неделе я проводила время с дочерью подруги, и она сказала мне, что она очень нервничает. Девушка учится в старшей школе. Мы все нервничаем, верно? Это стрессовое время», — рассуждает она.

Уизерспун призналась, что во время приступов тревожности старается занять руки.

«Поэтому мы с ней пошли и сделали сладости. Неважно, делаете ли вы сладости, собираете вы цветы, рисуете по номерам, готовите еду для своей семьи или друзей. Займитесь чем-нибудь. Выйдите из головы и займите руки», — призвала она.

В 2021 году актриса рассказывала, что перед съемками фильма «Дикая» (2014) начала страдать от панических атак и даже использовала гипноз, чтобы вылечить их. Уизерспун пугали не только нагота и тема наркопотребления в фильме, но и то, что ей нужно было находиться перед камерой одной без других артистов.

Накануне у певицы Граймс диагностировали ментальное расстройство.

Ранее Анна Плетнева рассказала, почему откладывает пластические операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами