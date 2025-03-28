Риз Уизерспун поделилась необычным способом борьбы с тревожностью

Американская актриса Риз Уизерспун поделилась своим необычным способом борьбы с тревожностью. Новое видео 48-летняя звезда записала для подписчиков своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На прошлой неделе я проводила время с дочерью подруги, и она сказала мне, что она очень нервничает. Девушка учится в старшей школе. Мы все нервничаем, верно? Это стрессовое время», — рассуждает она.

Уизерспун призналась, что во время приступов тревожности старается занять руки.

«Поэтому мы с ней пошли и сделали сладости. Неважно, делаете ли вы сладости, собираете вы цветы, рисуете по номерам, готовите еду для своей семьи или друзей. Займитесь чем-нибудь. Выйдите из головы и займите руки», — призвала она.

В 2021 году актриса рассказывала, что перед съемками фильма «Дикая» (2014) начала страдать от панических атак и даже использовала гипноз, чтобы вылечить их. Уизерспун пугали не только нагота и тема наркопотребления в фильме, но и то, что ей нужно было находиться перед камерой одной без других артистов.

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