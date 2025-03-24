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У экс-избранницы Илона Маска диагностировали ментальное расстройство

Певица Граймс призналась, что у нее нашли аутизм и СДВГ
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grimes/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица, экс-избранница предпринимателя Илона Маска Граймс сообщила, что у нее диагностировали ментальные расстройства — аутизм и СДВГ. Об этом 37-летняя звезда рассказала в социальной сети X (бывший Twitter).

Кроме того, предположила Граймс, у нее также может быть дислексия (нарушение навыков чтения и письма) и, возможно, именно поэтому она «вообще не может писать без проверки орфографии [sic]».

«Мне кажется, если бы это было известно с детства, я бы гораздо меньше работала и принимала наркотики», — думает она.

По словам певицы, ее симптомы СДВГ «были намного хуже, когда [она] не была заядлой читательницей».

Обострения своего СДВГ она связала с зависимостью от экрана.

Она также раскритиковала «неинформированную субкультуру психического здоровья в социальных сетях» — Граймс считает, что неконтролируемые консультации от «экспертов» в сети и распространение информации о симптомах могут навредить людям.

В 2023 году сообщалось, что адвокаты Граймс 12 раз безуспешно пытались передать Маску судебные документы об опеке над их троими детьми.

В феврале Граймс обратилась за помощью к Илону Маску.

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