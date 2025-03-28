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Анна Плетнева рассказала, почему откладывает пластические операции

Солистка группы «Винтаж» Плетнева отложила пластику груди до рождения нового ребенка
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Звук

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева в интервью HiFi-стримингу Звук в подкасте «Ниче святого» рассказала ведущему Марку Андерсону, почему откладывает пластические операции.

По словам Плетневой, радикальных вмешательств во внешность у нее еще не было, но она хотела бы сделать пластику груди. Это решение 47-летняя певица отложила до возможного рождения четвертого ребенка.

«До рождения детей моя настоящая грудь всегда была четвертого размера. Я всегда была очень стройная, но грудь была очень большая. Я кайфовала от этого, считала ее своим достоинством и ,конечно же, этим пользовалась», — вспоминает она.

Однако после рождения троих детей фигура женщины изменилась.

«У меня их трое, я всех кормила грудью, и с каждым малышом уходил один размер. В итоге я осталась с пуш-апом. Мне так совсем не комфортно, потому что я привыкла к другому», — откровенничает артистка.

Плетнева не понимает, как можно кормить детей со «сделанной» грудью, и поэтому пока не планирует операцию.

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