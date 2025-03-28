МВД опубликовало видео из квартиры рэпера, подозреваемого в выращивании конопли

МВД опубликовало видео из квартиры рэпера Obe 1 Kanobe (настоящее имя Никита Вартиков), подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Видео показали в Telegram-канале полиции Подмосковья.
На записи можно разглядеть кусты марихуаны, в выращивании которой на продажу подозревают 39-летнего артиста, и необходимое для выращивания оборудование.
Вартиков отказался комментировать причины своего задержания и предложил дождаться официальных обвинений.
Полицейские задержали Вартикова, ранее судимого за хулиганство и, вероятно, оборудовавшего парник для выращивания конопли в съемной квартире в Совхозе имени Ленина (Московская область), 28 марта.
У артиста изъяли 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также банки с частями растения и оборудование.
Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, рэпер отправлен в СИЗО.
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