Стало известно об отказе «Мумий Тролль» от выступлений в России

«Абзац»: группа «Мумий Тролль» больше не будет выступать в России

Рок-группа «Мумий Тролль» больше не будет давать концерты на территории России. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на агентства по организации мероприятий.

По информации агентства, представители коллектива отказываются от предложений об организации концертов. При этом, по данным издания, в начале 2025 года группа соглашалась дать концерты.

Стоимость выступления составляла 8,5 млн рублей.

В августе прошлого года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости признать террористом и экстремистом лидера группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что «Мумий Тролль» соглашается на проведение корпоративов в США. Стоимость мероприятия оценивалась в $80 тысяч (около 7 млн рублей). Деньги за выступление представители группы просят переводить на счет американской компании.

Ранее появилась информация о сгоревшем доме Ильи Лагутенко за $2,8 млн в США.