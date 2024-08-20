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Стал известен размер гонорара Ильи Лагутенко за корпоративы в США

SHOT: рок-музыкант Лагутенко дает корпоративы в США за 7 млн рублей

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Павел Бедняков /Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Стал известен размер гонорара рок-музыканта, лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко за корпоративы в США. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, «Мумий Тролль» соглашается спеть на частных мероприятиях за $80 тысяч (около 7 млн рублей). Деньги за выступление представители группы просят переводить на счет американской компании.

В Россию «Мумий Тролль», уточняет издание, приезжать пока не планирует из-за плотного графика гастролей в Америке, на корпоративах коллектив выступает в перерывах между туром.

Life добавляет, что в России у Лагутенко есть загородный дом в коттеджном поселке на Новорижском шоссе, стоимость которого оценивается более чем в 40 млн рублей. Музыкант также делит с матерью Еленой Кибиткиной квартиру в Покровском-Стрешнево.

Накануне стало известно, что в России у Лагутенко есть действующее ИП, на которое зарегистрированы шесть товарных знаков. Также артист является учредителем ООО «Лагуна». При этом доля в 71% компании принадлежит матери Лагутенко.

Занимающаяся релизами песен рок-музыканта компания в 2023 году заработала 19,3 миллиона рублей, а чистая прибыль компании ООО «Лагуна» составила 7,7 миллионов рублей.

Ранее стали известны размеры гонораров за съемки на шоу Малахова.

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