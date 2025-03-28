В «Анналах» Тацита нашли совпадение с евангельской историей

Римский историк Тацит упомянул распятие Христа в XV книге «Анналов». Об этом напомнило британское издание Daily Mail.

В 44 параграфе этой книги упоминаются гонения на христиан.

«Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев», — писал Тацит.

При этом он отмечал, что римский император Нерон возложил на христиан ответственность за пожар в Риме и преследовал их с особой жестокостью, облачая в шкуры зверей, распиная на крестах и публично сжигая (что известно как «светочи Нерона»).

«И хотя на христианах лежала вина и они заслуживали самой суровой кары, все же эти жестокости пробуждали сострадание к ним, ибо казалось, что их истребляют не в видах общественной пользы, а вследствие кровожадности одного Нерона», — заключил Тацит.

Упомянутые выше отрывки легли в основу романа польского писателя Генрика Сенкевича «Камо Грядеши».

До этого ученые доказали правдивость описанного в Библии разрушения Иерусалима.

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