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Агата Муцениеце призналась, что заставляет дочь ходить в театральную студию

Актриса Агата Муцениеце призналась, что у дочери нет желания стать артисткой
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце призналась в беседе с Hello!, что у ее 9-летней дочери Мии нет большого желания стать артисткой.

Муцениеце призналась, что дочь не хочет ходить в театральную студию. Актриса заставляет Мию посещать эти занятия. Артистка считает, что не стоит бросать начатое дело на полпути.

«Это закаляет и воспитывает боевой дух. Ну и в целом, как мне кажется, все скилы раскрепощения, которые прививают в театральных студиях, могут потом пригодиться — в будущей профессии и даже в качестве жизненных преодолений», — поделилась актриса.

Муцениеце отметила, что наблюдает немало талантов у дочери. К примеру, Мия любит снимать видео и помогает матери с влогом.

На данный момент Муцениеце судится с Прилучным об определении места жительства их 11-летнего сына Тимофея. 18 октября Головинский районный суд Москвы оставил Тимофея у матери до завершения судебных разбирательств. Однако после этого актриса сообщала, что так и не увиделась с сыном.

Муцениеце рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение сына не самостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну».

Ранее Прилучный подал апелляционную жалобу из-за алиментов на детей.

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