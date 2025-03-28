Группа «Мумий Тролль» не будет выступать в России

Группа «Мумий Тролль» отказалась выступать в России. Об этом сообщает издание «Абзац».

По данным издания, агентства по организации мероприятий отвечают категорическим отказом на частные выступления «Мумий Тролль» в России. Как отмечает «Абзац», группа прекратила брать концерты в начале 2025 года. До этого коллектив готов был выступить за 8,5 миллиона рублей, из которых половину забирал вокалист Илья Лагутенко.

Как утверждает «Абзац», Лагутенко активно принимал предложения о сотрудничестве в России после того, как у него сгорел дом в Лос-Анджелесе.

Илья Лагутенко стал владельцем дома в Калифорнии в 2018 году. Он купил одноэтажный коттедж в ипотеку. Площадь недвижимости составляла 204 кв. м.

По данным издания «Октагон», недвижимость певца стоимостью $2,8 млн (почти 300 млн рублей) находилась в поселке Биг-Рок, расположенном между Малибу и Лос-Анджелесом. В этом районе, утверждает издание, ни один из домов не уцелел. Официально Лагутенко эту информацию не подтверждал.

Ранее был раскрыт райдер Ильи Лагутенко.