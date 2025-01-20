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Раскрыт райдер Ильи Лагутенко

SHOT: певец Лагутенко прописал отсутствие запаха табака в райдере
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко прописал в райдере отсутствие запаха табака в отеле. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как уточняет издание, документ обязывает обеспечить Лагутенко номером люкс, в котором есть минеральная вода, ягоды, орехи, фрукты, йогурт, чай, фен, вай-фай, чайник. Также в комнате должны быть повешены плотные шторы с полным затемнением.

В райдере также прописаны микроавтобус и машина премиум-класса. Водитель последнего должен быть некурящим, а в самой машине не должно быть запаха табака.

Профессиональная фото- и видеосъемка обязаны согласовываться с менеджером. Снимки с персоналом мероприятия запрещены. Также организаторы концерта должны следить за качеством и работоспособностью инструментов.

Гонорар Лагутенко составляет 8,5 миллионов рублей. В гримерной артиста необходимо поставить большое зеркало, туалетная комната, обогреватель, махровые полотенца, салфетки, утюг, губка для чистки обуви и ролик для одежды.

Температура воздуха на концертной площадке должны быть не ниже 18 °С и не выше 20 °С.

Ранее во Владивостоке захотели лишить Лагутенко звания Почетного гражданина.

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