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Расторгуев не будет гастролировать на майских праздниках

Певец Расторгуев сообщил, что не будет проводить концерты на майских праздниках
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Певец Николай Расторгуев признался в беседе с REGIONS, что изменил планы на майские праздники.

Расторгуев не собирается выступать в майские праздники. Артист проводил концерты 1 и 9 мая в прошлые годы. Артист хочет остаться в отпуск дома.

«Все праздники тоже очень люблю проводить у себя в Мытищах, потому что лично для меня лучше места нет, честно говоря, несмотря на мою огромную любовь к нашей большой стране со всеми ее красотами», — поделился певец.

В марте издание «Абзац» сообщило, что бытовой райдер группы «Любэ» и ее лидера Николая Расторгуева обходится в 150 тыс. рублей, певец просит предоставить ему здоровое питание — кефир, овсяные хлопья, йогурты, сахарозаменитель, овощи и фрукты, а также бутылку виски.

Стоимость их выступления варьируется в зависимости от места проведения, даты, статуса заказчика и количества гостей, гонорар может составлять от 5 до 8 млн рублей за час. Помимо этого, еще порядка 700 тыс. рублей придется заложить на аренду звукового оборудования.

Ранее у ювелирной компании Михалкова нашли долг в 16 млн рублей.

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