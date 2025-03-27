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Никита Кологривый попадет на зону и станет звездой тюремного спектакля

Начались съемки сериала «Театральная зона» с Дергачевым и Кологривым
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Kion

Режиссер Ашот Кещян начал съемки культурно-воспитательной комедии «Театральная зона». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

По сюжету режиссер тульского ТЮЗа случайно поджигает театр, попадает в тюрьму и должен поставить «Ромео и Джульетту», собрав труппу из заключенных и охранников.

«Сыграть режиссера в кино — это победа для актера, который долгое время работал в театре, а я до сих пор работаю в «Электротеатр Станиславский» и всю жизнь общаюсь с режиссерами. В юморе проекта мы старались обходить пошлые вещи, которые могут возникнуть на фоне того, что весь процесс происходит в тюрьме», — делится Дергачев.

Никите Кологривому досталась роль местного авторитета-романтика.

«Он достаточно трогательный, и им руководит любовь. И именно поэтому я и решил, что должен сыграть такого персонажа — добро побеждает зло внутри него», — говорит Кологривый.

Артист напомнил, что любой человек стремится исправиться, заслужить любовь и хорошее отношение — об этом и рассказывает сериал.

В сериале также снимутся Семен Молоканов, Омар Алибутаев, Олег Верещагин, Виталий Хаев и другие.

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