Гениальная криминалистка вернется на экран во втором сезоне ретро-детектива «Формула преступления»

Ретро-детектив о гениальной криминалистке «Формула преступления» вернется на экран. Об этом сообщает «Кинопоиск».

«Формула преступления» была показана в 2019 году и вошла в топ-250 лучших сериалов на Кинопоиске с рейтингом 8.4 на основе более 160 тысяч оценок. К ролям Анастасии Ардашниковой и пристава полицейского сыска Тараса Смолокурова в сериале вернутся Алина Ланина и Андрей Горбачев.

Второй сезон «Формулы преступления» снимался в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — в исторических дворцах, особняках и усадьбах.

Кроме Ланиной и Горбачева, в сериале также сыграли Валерий Кухарешин, Владимир Постников, Ольга Белявская, Даниил Кокин, Антон Пулит, Александр Безруков, Денис Синявский, Александра Жарова, Александр Завьялов, Игорь Головин.

По словам Виноградова, сериалом занималась та же команда, что и в 2019 году.

«Формула преступления» — это особенный проект в моем сердце. Расставаться с ним 6 лет назад было тяжелее обычного, не только потому, что тогда мы снимали 9 месяцев и успели стать семьей, но и потому что сама история, на мой взгляд, получилась крепкой и интересной. Эту изюминку среди подобных проектов уловил и зритель», — считает Ланина.

Горбачев называет проект долгожданным «ребенком» для всей команды проекта.

«И доктор, а в нашем случае зритель, сказал, что ребенок здоров! Рейтинги просмотров первого сезона говорят сами за себя, и мы очень рады выходу нового сезона. У нас замечательный, просто обожаемый режиссер Сергей Виноградов, с нами оператор Игорь Рукин и актеры, с которыми работали в первом сезоне. Все встретились на площадке с теплым, даже семейным чувством», — признается он.

Второй сезон «Формулы преступления» стартует 7 апреля на Кинопоиске и Иви. Сезон состоит из 16 эпизодов, серии будут выходить в онлайн-кинотеатрах каждую неделю.

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