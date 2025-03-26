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Безруков рассказал, как освоил калмыцкий язык для роли Плевако

Актер Безруков признался, что освоил калмыцкий язык для роли Плевако
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«Premier»

Актер Сергей Безруков признался, что ему пришлось изучать калмыцкий язык для сериала «Плевако». Об этом он рассказал «Пятому каналу» на кинематографической премии «Ника».

«Я понял, что добавить элементы калмыцкого я обязан, равно как и калмыцкий язык. Мы с Машей Смольниковой говорим по-калмыцки. И когда к тебе приезжает делегация из Элисты от губернатора, перед тобой танцуют профессионалы и благодарят, это дорогого стоит. Когда они тебя спрашивают: «Откуда вы знаете наш калмыцкий?» Клянусь. Я говорю: «Вы знаете, просто посмотрел в интернете, господа, действительно посмотрел в интернете, изучил и небольшие элементы вставил», — рассказал Безруков.

По его словам, ему потребовалось много времени на то, чтобы подготовиться к роли в этом проекте. Так, он изучил тысячи речей известного адвоката, чтобы понять глубину его личности. Актер добавил, что чувствовал ответственность перед зрителями и юристами во время исполнения этой роли.

На сервисе Premier прошел показ юридической драмы «Плевако» по мотивам биографии талантливого адвоката Федора Плевако, за которым в Российской империи закрепилась слава «московского златоуста». В сериале, созданном при поддержке Института развития интернета, героя назвали Николаем Федоровичем. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказал о проекте.

Ранее сообщалось, что Игорь Матвиенко разочаровался в своем дебюте в кино.

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