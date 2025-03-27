Клара Новикова объяснила, почему подарила Бабкиной кольцо с осколками

Актриса эстрады и телеведущая Клара Новикова объяснила, почему подарила певице Надежде Бабкиной кольцо из осколков. Артистку цитирует Aif.ru.

По словам Новиковой, необычные украшения для нее в последние годы стали своего рода антистрессом, и она с удовольствием знакомится с мастерами — авторами оригинальной бижутерии.

С Бабкиной артистка дружит уже 30 лет и подарила ей на 75-летний юбилей медное кольцо от ювелиров из Перми, работающих с осколками антикварной посуды.

«Говорят, что разбитая посуда — это дурная энергетика. Японцы так не считают. Просто эта посуда обретает другую жизнь. Вот и это кольцо обрело другую жизнь, попав к Наде», — объяснила она.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил народную артистку России Надежду Бабкину медалью «За высокую гражданственность».

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов мог стать худруком «Современника».