Ефремов мог стать худруком «Современника»

Артист МХАТа Николай Сахаров рассказал, что заслуженный артист России Михаил Ефремов до скандального ДТП мог стать преемником художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Об этом он побеседовал с NEWS.ru.

Актер напомнил, что отец Михаила Олег Ефремов основал театр. Михаил Ефремов с 1987 по 1991 год возглавлял в театре студию молодых артистов «Современник-2».

«Конечно, сын Ефремова должен был стать преемником в «Современнике» после ухода Волчек», — говорит Сахаров.

По словам артиста, в декабре 2019 года на юбилее Волчек Ефремов сам отказался стать преемником Волчек.

«Галина Борисовна, слух идет такой. Причем не первый год, простите гада, что будто вы хотите на покой. И ищете преемника. Не надо», — процитировал Сахаров Ефремова, прочитавшего на юбилее обращенные к худруку стихи.

Галина Волчек с 1972 года была главным режиссером театра «Современник», с 1989 года — его художественным руководителем.

Волчек не стало в 2019 году.

24 марта суд удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО после ДТП, произошедшего в 2020 году. На заседании актер пожаловался на проблемы со здоровьем и заявил, что полностью переосмыслил свою жизнь.

Ранее народный артист России Владимир Машков заявил, что дело Галины Волчек и Олега Ефремова должно продолжаться.