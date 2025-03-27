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Ефремов мог стать худруком «Современника»

Актер Сахаров: Ефремов отказался стать преемником Волчек в «Современнике»
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Артист МХАТа Николай Сахаров рассказал, что заслуженный артист России Михаил Ефремов до скандального ДТП мог стать преемником художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Об этом он побеседовал с NEWS.ru.

Актер напомнил, что отец Михаила Олег Ефремов основал театр. Михаил Ефремов с 1987 по 1991 год возглавлял в театре студию молодых артистов «Современник-2».

«Конечно, сын Ефремова должен был стать преемником в «Современнике» после ухода Волчек», — говорит Сахаров.

По словам артиста, в декабре 2019 года на юбилее Волчек Ефремов сам отказался стать преемником Волчек.

«Галина Борисовна, слух идет такой. Причем не первый год, простите гада, что будто вы хотите на покой. И ищете преемника. Не надо», — процитировал Сахаров Ефремова, прочитавшего на юбилее обращенные к худруку стихи.

Галина Волчек с 1972 года была главным режиссером театра «Современник», с 1989 года — его художественным руководителем.

Волчек не стало в 2019 году.

24 марта суд удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО после ДТП, произошедшего в 2020 году. На заседании актер пожаловался на проблемы со здоровьем и заявил, что полностью переосмыслил свою жизнь.

Ранее народный артист России Владимир Машков заявил, что дело Галины Волчек и Олега Ефремова должно продолжаться.

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