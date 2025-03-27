В «ЦСКА Арене» уточнили сообщения о концерте Tyga

В московской «ЦСКА Арене» уточнили сообщения о концерте американского рэпера Tyga в России. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель площадки Юрий Гордеев подтвердил, что шоу пройдет 31 мая.

Он подчеркнул, что мероприятие «совершенно точно будет».

Шоу пройдет в Москве 31 мая на «ЦСКА-арене» в формате 360 градусов — на круглой сцене. Перед Tyga выступят Макан и Jakone.

Утверждается, что среди требований Tyga в райдере — проживание близко к Кремлю.

По данным издания «Коммерсантъ», в 2022 году концерты поп-музыкантов из западных стран в России сократились на 99%. Сейчас в страну с концертами возвращаются хип-хоп-артисты.

В середине марта концерт в России анонсировал рэпер Оффсет.

Ранее вокалисту группы «Пасош» разрешили вернуться в Россию.