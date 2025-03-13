Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американские рэперы проводят концерты в городах России

«Ъ»: американские рэперы, такие как Оффсет, выступают в России
close
Wikimedia Commons

Американский рэпер Оффсет, известный как бывший участник группы Migos, анонсировал концерт в Москве 18 апреля в MTS Live Холл. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в 2022 году концерты поп-музыкантов из «недружественных» стран в России сократились на 99%. Но теперь возникла новая тенденция с выступлением хип-хоп артистов, пишет обозреватель «Ъ».

Оффсет имеет ряд успешных сольных треков, включая номинированный на Grammy «Clout» с Карди Би, его бывшей женой. В отличие от рэперов 90-х, таких как Onyx, которые продолжают гастролировать по России, Оффсет остается актуальным артистом, активно взаимодействующим с современными звездами жанра.

Издание The Guardian также написало о предстоящем концерте Оффсета в России, несмотря на отсутствие Universal на отечественном рынке.

При этом ранее, когда другие артисты, такие как ДаБэйби, уже выступали в России, Оффсет поддерживал Камалу Харрис и критиковал Илона Маска. Но теперь, по каким-то причинам, поменял свое решение.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) обматерил фанатов перед отъездом в рехаб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами