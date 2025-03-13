Американские рэперы проводят концерты в городах России

«Ъ»: американские рэперы, такие как Оффсет, выступают в России

Американский рэпер Оффсет, известный как бывший участник группы Migos, анонсировал концерт в Москве 18 апреля в MTS Live Холл. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в 2022 году концерты поп-музыкантов из «недружественных» стран в России сократились на 99%. Но теперь возникла новая тенденция с выступлением хип-хоп артистов, пишет обозреватель «Ъ».

Оффсет имеет ряд успешных сольных треков, включая номинированный на Grammy «Clout» с Карди Би, его бывшей женой. В отличие от рэперов 90-х, таких как Onyx, которые продолжают гастролировать по России, Оффсет остается актуальным артистом, активно взаимодействующим с современными звездами жанра.

Издание The Guardian также написало о предстоящем концерте Оффсета в России, несмотря на отсутствие Universal на отечественном рынке.

При этом ранее, когда другие артисты, такие как ДаБэйби, уже выступали в России, Оффсет поддерживал Камалу Харрис и критиковал Илона Маска. Но теперь, по каким-то причинам, поменял свое решение.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) обматерил фанатов перед отъездом в рехаб.