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Адвокат ответил, чем могут закончиться разбирательства Прилучного и Муцениеце по алиментам

Адвокат Кудряшов: суд может назначить Прилучному и Муцениеце равные алименты
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Судебные разбирательства между актерами и бывшими супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце могут закончиться тем, что им назначат равные алименты на детей. Об этом «Пятому каналу» рассказал адвокат Александр Кудряшов.

По его словам, суд может обязать мать выплачивать алименты, если будет установлено, что ребенок постоянно проживает в доме или квартире отца. В случае актеров, сын которых живет с Прилучным, а дочь — с Муцениеце, алименты могут назначить обеим сторонам.

«Но в данном случае нужно понимать, чем это может закончиться. То есть, если сумма алиментов, которую она выплачивает ему, и он выплачивает ей, будет одинаковой, то это будет зачет. Это бессмысленная история», — уточнил Кудряшов.

Накануне Мосгорсуд удовлетворил жалобу Павла Прилучного по алиментам. Адвокат артиста Оксана Даниелова рассказала, что он будет выплачивать алименты на детей в том объеме, о котором они договорились с бывшей женой сразу после развода.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия. В октябре 2024 года Муцениеце рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение 11-летнего ребенка несамостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну».

Ранее Прилучный рассказал, за что его ругают продюсеры.

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