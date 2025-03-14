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«Жену просят поговорить со мной»: Прилучный рассказал, за что его ругают продюсеры

Актер Прилучный заявил, что ссорится с продюсерами из-за трюков в кадре
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Кинопоиск

Павел Прилучный рассказал в интервью журналу «Караван историй» о том, что самостоятельно выполнял большую часть трюков при работе над фильмом «Мажор в Дубае». Его слова передает «7дней.ru».

«Меня за это продюсеры ругают. Даже просят жену поговорить со мной. Но это же круто, когда ты сам берешься и группа смотрит на тебя с уважением», — заявил артист.

Прилучный признался, что доверял каскадерам только опасные для жизни трюки. Актер также назвал будущий фильм самым большим экшен-проектом, в котором он когда-либо снимался — и по масштабу, и по количеству задействованной техники.

«Это будет очень интересная история и очень красивая. Дубай прекрасен своими видами, и мы покажем его разным», — добавил он.

В новом интервью Прилучный также поделился, что уже приступил к съемкам нового сезона сериала «Мажор». Они проходят в Сочи. Актер удивился тому, что «народ не устал от этого проекта».

19 февраля продюсер Сергей Дворцов рассказал, что актер Павел Прилучный зарабатывает 3–3,5 миллиона рублей за съемочный день. Он также отметил хорошую, но скандальную репутацию Прилучного в звездных кругах.

Ранее режиссер Михалков заявил, что санкции сыграли великую роль для российского кино.

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