Американский рэпер Tyga даст стадионный концерт в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Канал указывает, что это будет первый стадионный концерт звезды мирового уровня в России с начала специальной военной операции на Украине.

Шоу пройдет в Москве 31 мая на «ЦСКА-арене» в формате 360 градусов — на круглой сцене. Перед Tyga выступят Макан и Jakone.

Утверждается, что среди требований Tyga в райдере — проживание близко к Кремлю.

По данным издания «Коммерсантъ», в 2022 году концерты поп-музыкантов из «недружественных» стран в России сократились на 99%. Сейчас в страну с концертами возвращаются хип-хоп-артисты.

В середине марта концерт в России анонсировал рэпер Оффсет.

Ранее вокалисту группы «Пасош» разрешили вернуться в Россию.