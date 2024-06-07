Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Машков заявил, что дело Волчек и Ефремова должно продолжаться

Актер Машков назвал работу в «Современнике» личной ответственность перед Волчек

close
100%
Сергей Пятаков/РИА Новости

Народный артист России Владимир Машков считает, что дело Галины Волчек и Олега Ефремова должно продолжаться. Об этом актер заявил ТАСС, комментируя свое назначение на должность директора театра «Современник».

«Я знал, сколько сил и любви эти великие люди отдали театру, поэтому их дело должно продолжаться, должно жить там, где родина их чувств», — отметил худрук «Табакерки».

Машков вспомнил, как Волчек поддерживала его, когда не стало Олега Табакова. Он заявил, что актриса и бывший худрук «Современника» всегда была рядом, проводила мастер-классы для его студентов и могла часами говорить о театре. По словам Машкова, Волчек всегда останется в его жизни, несмотря на свой уход.

7 июня стало известно, что Машков стал директором театра «Современник». Кроме того, художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театра Романа ВиктюкаКонстантин Богомолов.

В пресс-службе мэра Москвы отметили, что все трое сохранят текущие должности. Машков останется худруком в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов продолжит служить на аналогичной должности Театру на Малой Ордынке, Богомолов — Театру на Малой Бронной.

Ранее Швыдкой рассказал, какие страны будут участвовать в «Интервидении».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами