Машков заявил, что дело Волчек и Ефремова должно продолжаться

Народный артист России Владимир Машков считает, что дело Галины Волчек и Олега Ефремова должно продолжаться. Об этом актер заявил ТАСС, комментируя свое назначение на должность директора театра «Современник».

«Я знал, сколько сил и любви эти великие люди отдали театру, поэтому их дело должно продолжаться, должно жить там, где родина их чувств», — отметил худрук «Табакерки».

Машков вспомнил, как Волчек поддерживала его, когда не стало Олега Табакова. Он заявил, что актриса и бывший худрук «Современника» всегда была рядом, проводила мастер-классы для его студентов и могла часами говорить о театре. По словам Машкова, Волчек всегда останется в его жизни, несмотря на свой уход.

7 июня стало известно, что Машков стал директором театра «Современник». Кроме того, художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.

В пресс-службе мэра Москвы отметили, что все трое сохранят текущие должности. Машков останется худруком в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов продолжит служить на аналогичной должности Театру на Малой Ордынке, Богомолов — Театру на Малой Бронной.

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