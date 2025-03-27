Скрывшегося с крупным гонораром Big Baby Tape разыскивают приставы

Mash: приставы ищут рэпера Big Baby Tape из-за долга в 600 тысяч рублей за сорванное шоу

Скрывшегося с крупным гонораром за сорванное шоу рэпера Big Baby Tape (настоящее имя Егор Ракитин) разыскивают судебные приставы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ракитин получил предоплату за концерт в размере 600 тысяч рублей, но выступление не состоялось. Новую дату концерта не назначили.

Организаторы, которым не вернули аванс, компания «Креарт», подали на Ракитина в суд и выиграли.

До этого Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с Ракитина задолженность, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 000 руб.

Кроме того, сейчас артист судится со своим бывшим менеджером Вадимом Мацем за права на старую музыку.

В начале января 2025 года Ракитин сообщил, что в Дубае на него завели дело и теперь он не может выехать из ОАЭ.

Ранее вокалисту группы «Пасош» разрешили вернуться в Россию.