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Скрывшегося с крупным гонораром Big Baby Tape разыскивают приставы

Mash: приставы ищут рэпера Big Baby Tape из-за долга в 600 тысяч рублей за сорванное шоу
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benzogang_tape/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Скрывшегося с крупным гонораром за сорванное шоу рэпера Big Baby Tape (настоящее имя Егор Ракитин) разыскивают судебные приставы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ракитин получил предоплату за концерт в размере 600 тысяч рублей, но выступление не состоялось. Новую дату концерта не назначили.

Организаторы, которым не вернули аванс, компания «Креарт», подали на Ракитина в суд и выиграли.

До этого Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с Ракитина задолженность, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 000 руб.

Кроме того, сейчас артист судится со своим бывшим менеджером Вадимом Мацем за права на старую музыку.

В начале января 2025 года Ракитин сообщил, что в Дубае на него завели дело и теперь он не может выехать из ОАЭ.

Ранее вокалисту группы «Пасош» разрешили вернуться в Россию.

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