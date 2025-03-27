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Уехавший в США певец Оскар признался в занятиях проституцией

Mash: певец Оскар занимается проституцией в США
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Telegram-канал «Mash»

Уехавший из России с США певец Оскар (настоящее имя — Шамиль Малкандуев) признался на камеру в занятиях проституцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, публикуя видео, снятое подписчицей на улицах Нью-Йорка.

По словам очевидицы, Оскар ждет клиентов на улице и берет с них от $6. Малкандуев сидит в районе Квинс в экстравагантном макияже, который, по его мнению, спасает от агрессивных клиентов. Девушка заплатила артисту, чтобы тот спел песню собственного сочинения, и Оскар начал исполнять композицию «Ride» Ланы Дель Рей.

В январе сочувствующие купили Оскару спальник и теплую одежду, чтобы артист не замерзал на улице, но тот не забрал вещи, уточняет канал. Кроме того, друг артиста рассказал, что тот не снимает пособие от государства.

Малкандуев перебрался в США в 2019 году. После он заявил, что совершил трансгендерный переход («Международное общественное движение ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и стал Скарлетт. Во время пандемии исполнитель остался без заработка и жил на пособие.

В 2024 году сообщалось, что Оскар хочет вернуться в Россию.

Ранее вокалисту группы «Пасош» разрешили вернуться в Россию.

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