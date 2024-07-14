Оказавшийся на улице певец Оскар хочет вернуться в Россию

Певец Оскар (настоящее имя — Шамиль Малкандуев) хочет вернуться в Россию ради «нормальной» жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас автор хита «Между мной и тобой» живет на улицах Нью-Йорка. Ему нужны деньги и помощь психиатра, заявляет канал.

По данным Mash, друзья переживают за ментальное здоровье Оскара, которое он погубил алкоголем и гормональными препаратами. Они собирают средства на то, чтобы оплатить звезде нулевых лечение в психиатрической клинике, возможный переезд в Москву или квартиру.

Малкандуев перебрался в США в 2019 году, сменил пол и стал Скарлетт. Он работал таксистом и пел в баре. Во время пандемии исполнитель остался без заработка, поэтому жил на пособие. Потом исполнитель перестал получать помощь и оказался на улице.

В начале июля Life со ссылкой на Shot отмечал, что Малкандуев уже лечился в психиатрической клинике, однако это не помогло. По информации Telegram-канала, артист живет на улице, несмотря на то, что семья оплатила ему квартиру. У него также нет никаких документов, но восстанавливать он их не хочет.

Ранее суд в США прекратил дело против актера Алека Болдуина.