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Группа Jane Air выпустила ностальгический клип на новую песню

Группа Jane Air выпустила клип на песню «Верните мне мой 2007»
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Кадр видео: JANE AIR/YouTube

Группа Jane Air выпустила ностальгический клип на новую песню «Верните мне мой 2007». Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива.

В клипе участники группы сидят в кинозале и смотрят подборку архивных роликов Jane Air из 2000-х.

«ICQ, челки, клепки; стоптаны тапки сирки, мы разносим вписки, как рок-звезды CD-диски скачут в плеере, MP3 всю ночь гоняет Winamp», — ностальгически вспоминают эпоху музыканты в тексте песни.

Трек «Верните мне мой 2007» был опубликован на стриминговых сервисах 21 марта.

Группа Jane Air была основана в 1999 году в Санкт-Петербурге. За время существования коллектив выпустил восемь полноформатных альбомов, последний из которых — «Миелофон» — вышел в 2022 году.

Одной из главных песен коллектива является песня Junk (4,4 млн прослушиваний в Spotify), трек также прозвучал в одном из сезонов американского сериала The Boys («Пацаны»).

Вокалист группы Антон Лиссов и басист Сергей Макаров с 2013 года были участниками группы Little Big.

В октябре 2024 года Лиссов подтвердил «Газете.Ru», что был госпитализирован в Мариинскую больницу с подозрением на инфаркт. По его словам, диагноз не подтвердился, а он чувствует себя «значительно лучше» и готовится к предстоящим концертам.

Ранее появились подробности госпитализации экс-участника группы Little Big.

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