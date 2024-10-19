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«Инфаркт исключили»: экс-участник Little Big Лиссов — о своем состоянии после госпитализации

Экс-участник Little Big Лиссов заявил, что чувствует себя лучше после госпитализации

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший бэк-вокалист Little Big, солист группы Jane Air Антон Лиссов подтвердил «Газете.Ru», что накануне был госпитализирован в Мариинскую больницу с подозрением на инфаркт. По его словам, диагноз не подтвердился, а он чувствует себя «значительно лучше» и готовится к предстоящим концертам.

«В ночи был мастерски спущен руками сонных дворников и погружен в скорую. Врач скорой сказала, что она еще хочет смотреть ролики про Петербург и отказов не принимает. В Мариинской больнице был встречен тепло, обклеен датчиками, уколот и пристально осмотрен. Инфаркт исключили. С болью в сердце (уже метафорической), вынужден был написать заявление об отказе от дальнейшей госпитализации ввиду того, что сегодня группа JANE AIR отчаливает в Рязань. Все концерты группы в силе, продолжаем дискотеку и держим руку на пульсе. К сожалению, не выяснили, что со мной такое произошло, буду заниматься здоровьем по приезде из тура. Чувствую себя значительно лучше, собираю чемодан!», — сказал он.

18 октября Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что Лиссов находится в реанимационном отделении Мариинской больницы в Петербурге с подозрением на инфаркт. Отмечалось, что скорую помощь 45-летнему артисту вызвала жена, поскольку супруг начал жаловаться на боль в груди и затрудненное дыхание.

Наибольшую известность Лиссов приобрел, будучи бэк-вокалистом Little Big. Музыкант перестал выступать с коллективом, когда большая часть участников Little Big уехала из России после февраля 2022 года. Тогда артист сконцентрировался на своей группе Jane Air, которую основал еще в 1999 году.

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