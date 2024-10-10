Уехавшие из России Little Big выпустили интернациональный клип

Группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый сингл и клип к нему.

В тексте песни нет никакого смысла, поскольку в композиции звучат не связанные друг с другом слова и выражения на разных языках мира: от польского, испанского, английского и русского до японского и даже татарского.

Вокалист Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) танцует в клипе в нескольких костюмах, которые отсылают зрителя к различным нациям. Например, он появляется в образе, который похож на национальный еврейский — с круглой шляпой и неподстриженными волосами на висках.

Также музыкант в ролике предстает в образе персонажа из британского сериала «Телепузики», а потом в том же желтом костюме весь клип поет Софья Таюрская.

«С каждым разом все страннее»; «Интернациональненько вышло! Рад, что вы дали немного передохнуть от лютого сюрреализма ваших предыдущих клипов»; «Песня угарная. Жаль, что в последних клипах нет остальных ребят», — написали в комментариях русскоязычные интернет-пользователи.

24 июня 2022 года стало известно, что коллектив Little Big уехал из России в США, после этого артисты отменили тур по РФ и начали выступать за границей. Илья Прусикин сообщал, что намерен вернуться на родину через 10-15 лет, поскольку любит ее.

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