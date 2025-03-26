Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актер из сериала «Ольга» предположил, что Ефремов станет режиссером

Актер Юрьев заявил, что Михаил Ефремов может стать режиссером
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Актер Антон Юрьев в беседе с mk.ru предположил, что Михаил Ефремов станет режиссером после освобождения по УДО.

«Я бы на его месте сделал что-то творческое как осознание того, что пережил. Он все равно свою вину пронесет через всю жизнь, но раскаяние есть», — отметил актер.

Юрьев считает, что Ефремов не останется без работы после выхода из тюрьмы. Он уверен, что большинство режиссеров «с удовольствием» дадут ему роль. По мнению актера, коллега докажет своими поступками, что справится. Юрьев не исключил, что останутся и те, кто осудит и не поймет Ефремова. Однако, по его мнению, нужно уметь прощать.

«Это великое состояние — уметь прощать и быть благодарным», — рассказал артист.

26 марта гендиректор Ивановской швейной фабрики Юрий Лукьянчиков предложил актеру Михаилу Ефремову работу. Он объяснил, что является поклонником актера, поэтому хочет помочь ему. Мужчина предложил ему должность коммерческого директора фабрики. Фирма готова предоставить актеру жилье в Иваново, питание, кабинет и служебный автомобиль. Также фабрика хочет привлечь Михаила к работе с детьми в театральном кружке.

Ранее Машков оценил перспективы Ефремова по возвращению к профессии актера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами