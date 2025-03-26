Актер из сериала «Ольга» предположил, что Ефремов станет режиссером

Актер Антон Юрьев в беседе с mk.ru предположил, что Михаил Ефремов станет режиссером после освобождения по УДО.

«Я бы на его месте сделал что-то творческое как осознание того, что пережил. Он все равно свою вину пронесет через всю жизнь, но раскаяние есть», — отметил актер.

Юрьев считает, что Ефремов не останется без работы после выхода из тюрьмы. Он уверен, что большинство режиссеров «с удовольствием» дадут ему роль. По мнению актера, коллега докажет своими поступками, что справится. Юрьев не исключил, что останутся и те, кто осудит и не поймет Ефремова. Однако, по его мнению, нужно уметь прощать.

«Это великое состояние — уметь прощать и быть благодарным», — рассказал артист.

26 марта гендиректор Ивановской швейной фабрики Юрий Лукьянчиков предложил актеру Михаилу Ефремову работу. Он объяснил, что является поклонником актера, поэтому хочет помочь ему. Мужчина предложил ему должность коммерческого директора фабрики. Фирма готова предоставить актеру жилье в Иваново, питание, кабинет и служебный автомобиль. Также фабрика хочет привлечь Михаила к работе с детьми в театральном кружке.

Ранее Машков оценил перспективы Ефремова по возвращению к профессии актера.