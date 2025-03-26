Машков оценил перспективы Ефремова по возвращению к профессии актера

Народный артист России и глава Союза театральных деятелей Владимир Машков высказался о перспективах возвращения Михаила Ефремова в кино после условно-досрочного освобождения. Об этом он заявил в интервью изданию Life.ru.

Машков выразил надежду на реабилитацию Ефремова. Он подчеркнул, что давно не общался с коллегой и не может объективно судить о его состоянии, но верит в способность Ефремова вернуться к творческой деятельности.

«Надеюсь, что человек (Михаил Ефремов. — прим. ред.) восстановится после этой огромной для нас всех трагедии. И я уверен, что эта история на него повлияет, что он захочет приносить пользу», — отметил артист.

Вопрос о возможном дальнейшем сотрудничестве с Ефремовым Машков оставил открытым, отметив, что Ефремову необходимо время для адаптации к новой реальности.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении.

Ранее Алексей Учитель заявил, что Ефремов будет востребован в кино после освобождения.