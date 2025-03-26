Пушкинский музей заявил о планах провести ревизию закупок в последние годы

Галактионова: в Пушкинском музее проведут ревизию закупок в фонды последних лет

Новый директор государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина Ольга Галактионова на своей первой пресс-конференции объявила о планах провести проверку произведений искусства, приобретенных в последние годы. Об этом сообщает ТАСС.

«В свете последних событий будет проведена ревизия покупок последних лет, которые вызывали дискуссии. Это обычная практика для музеев. Моя задача — навести порядок», — сказала Галактионова.

Она уточнила, что проверка также затронет картину Никаса Сафронова, недавно купленную музеем. Директор пояснила, что приобретение было сделано не для основного фонда, а для научно-исследовательского.

Галактионова также отметила планы музея по расширению деятельности в сфере современного искусства, включая поддержку российских современных художников. Она подчеркнула, что музею важно открывать новые таланты и интенсивно развивать это направление.

Галактионову назначили руководителем ГМИИ имени Пушкина в январе текущего года. В период с 2017 по 2023 годы она занимала должность директора Музея архитектуры имени А.В. Щусева в Москве. На посту гендиректора ГМИИ она сменила Марину Лошак, которая исполняла соответствующие обязанности на протяжении 10 лет.

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