Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушкинский музей заявил о планах провести ревизию закупок в последние годы

Галактионова: в Пушкинском музее проведут ревизию закупок в фонды последних лет
close
Depositphotos

Новый директор государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина Ольга Галактионова на своей первой пресс-конференции объявила о планах провести проверку произведений искусства, приобретенных в последние годы. Об этом сообщает ТАСС.

«В свете последних событий будет проведена ревизия покупок последних лет, которые вызывали дискуссии. Это обычная практика для музеев. Моя задача — навести порядок», — сказала Галактионова.

Она уточнила, что проверка также затронет картину Никаса Сафронова, недавно купленную музеем. Директор пояснила, что приобретение было сделано не для основного фонда, а для научно-исследовательского.

Галактионова также отметила планы музея по расширению деятельности в сфере современного искусства, включая поддержку российских современных художников. Она подчеркнула, что музею важно открывать новые таланты и интенсивно развивать это направление.

Галактионову назначили руководителем ГМИИ имени Пушкина в январе текущего года. В период с 2017 по 2023 годы она занимала должность директора Музея архитектуры имени А.В. Щусева в Москве. На посту гендиректора ГМИИ она сменила Марину Лошак, которая исполняла соответствующие обязанности на протяжении 10 лет.

Ранее Путин заявил о влиянии культуры на экономику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами