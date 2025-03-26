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Филипп Киркоров не стал отменять концерты после ухода отца

Пресс-секретарь Киркорова Успенская сообщила, что артист не отменял свои концерты
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова сообщила в беседе с изданием «Абзац», что артист не стал отменять свои концерты после кончины отца.

Успенская отметила, что все запланированные выступления состоятся. Артист проведет концерты 25 и 26 апреля в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. На данный момент все билеты проданы. Представительница певца уточнила, что это пока единственные запланированные шоу в ближайшее время.

18 марта не стало Бедроса Киркорова. Об этом сообщил его сын Филипп.

В конце сентября 2024 года Филипп Киркоров рассказывал, что его отец находится дома из-за ухудшения состояния здоровья. Певец признавался, что 92-летний Киркоров слаб, но его выписали из больницы.

Telegram-канал Mash сообщал, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии 20 декабря 2024 года из-за лечения методами нетрадиционной медицины.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна в армянской семье. Музыкальную карьеру начал во время службы в армии. В СССР выступал с различными коллективами, записал около 50 песен на радио. В 1992 году стал заслуженным артистом России, в 2012 году — народным.

Ранее СМИ раскрыли, какое наследство Бедрос Киркоров оставил сыну.

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