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СМИ раскрыли, какое наследство Бедрос Киркоров оставил сыну

aif.ru: Бедрос Киркоров оставил сыну две квартиры в Москве и особняк в Болгарии
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Виталий Безруких/РИА Новости

Народный артист России Бедрос Киркоров владел двумя квартирами в Москве и большим особняком в Болгарии. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, во владении Киркорова-старшего находились две элитные квартиры на Земляном валу между столичными станциями метро «Курская» и «Таганская». Также певец совместно с Филиппом Киркоровым был владельцем большого особняка в Болгарии, расположенного на территории курорта «Золотые пески».

Еще у Киркорова-старшего, утверждает aif.ru, в собственности находились две квартиры и дом в Нижнем Новгороде, которые артист оставил своей экс-супруге Людмиле Смирновой.

Адвокат Андрей Алешкин в беседе с изданием уверил, что все наследство Бедроса Киркорова достанется его сыну Филиппу, поскольку «нет каких-либо претендентов больше». Он также добавил, что экс-супруга Киркорова-младшего Алла Пугачева не может претендовать на наследство бывшего зятя.

«Даже если бы Пугачева была действующей супругой Филиппа Киркорова, то она все равно была бы не в первой линии и бороться бы не было смысла», — заявил он.

Бедрос Киркоров около месяца назад заболел пневмонией. Как сообщали СМИ, последние дни артист провел в коттеджном поселке Береста в Красногорском городском округе Подмосковья. Его не стало 18 марта в возрасте 91 года.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров произнес трогательную речь на прощании со своим отцом.

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