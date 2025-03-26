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«Заново проживаешь эпоху»: актер Эльдар Калимулин о сериале «Аутсорс»

Актер Калимуллин: сериал Аутсорс переносит зрителя в 90-е годы
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Okko

Актер Эльдар Калимулин, сыгравший одного из тюремщиков в сериале «Аутсорс», в большом интервью проекту «Сноб» поделился впечатлениями о картине. По его мнению, фильм настолько пропитан атмосферой 90-х, что, по ощущениям, «смотришь не сериал, а чьи-то семейные записи с VHS».

«В первый съемочный день Леня (Леонид Тележинский, сыграл тюремного врача Петра Кулакова. — «Газета.Ru») надел свою дубленку и говорит: «У меня так батя ходил». Я перед съемками пошел в самую дешевую парикмахерскую, где мне выбрили яйцо на голове и оставили только челку. Сижу перед зеркалом и думаю: «Это так плохо, что даже очень хорошо», — рассказал артист.

Он добавил, что в сериале множество деталей, в том числе в диалогах, которые помогают зрителям заново «прожить» эпоху 90-х или познакомиться с ней.

Сериал «Аутсорс» выпустил онлайн-кинотеатр Okko в середине февраля. По сюжету, герой Ивана Янковского вместе с коллегами организует тюремный бизнес: на дворе 1996 год, мораторий на смертную казнь еще не введен, а значит, дорогостоящее право на исполнение приговоров можно передавать тем, кто в этом заинтересован, — близким жертв. Создательницей сериала выступила Анна Козлова («Медиатор», «Самка богомола»), а режиссером — Душан Глигоров («Трасса», «Хрустальный»). Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказал, почему уже сейчас готов назвать «Аутсорс» лучшим шоу 2025 года.

Ранее актер сериала «Аутсорс» столкнулся со странной болезнью.

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