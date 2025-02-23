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Актер сериала «Аутсорс» столкнулся со странной болезнью

SHOT: у актера Владимира Голубева воспалились сухожилия
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kino-Teatr.ru

Актер Владимир Голубев столкнулся со странной болезнью. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, артист жаловался на увеличение стоп и сильные боли. Как оказалось, у Голубева воспалились сухожилия. Также врачи подозревают синовит голеностопного сустава у актера. Это редкое воспаление сопровождается накоплением жидкости в суставах. Оно может провоцироваться травмой, артрозом, артритом, аллергической реакцией, эндокринными или обменными нарушениями, а также проникновением инфекции в полость сустава.

Как отмечает SHOT, во время осмотра Голубеву провели медицинские манипуляции и наложили фиксирующую повязку. На данный момент актер восстанавливается дома.

Владимир Голубев дебютировал в кино в 2004 году в сериале «Адвокат». В его фильмографии более 50 ролей. Он играл в таких картинах, как «Аутсорс», «Библиотекарь», «Медиатор», «Ласточкино гнездо», «Жизнь и судьба», «Шпион», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Интерны».

Ранее солистка Михайловского театра получила травму на сцене.

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