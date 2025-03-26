Стало известно, кто сыграет Хагрида в сериале по Гарри Поттеру

Британский актер и комик Ник Фрост исполнит роль Рубеуса Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру». Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, Фрост близок к заключению контракта с HBO на роль преподавателя ухода за магическими существами и лесничего в школе чародейства и волшебства Хогвартс.

Ник Фрост приобрел наибольшую популярность по фильмам «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец». В его фильмографии более 70 ролей. Он также играл в таких проектах, как «Книжный магазин Блэка», «Долбанутые», «Доктор Кто», «Чумовые боты», «Рок-волна», «Мистер Слоун», «Мы – монстры», «Скотт Пилигрим жмет на газ».

Уже известно, что Джон Литгоу сыграет профессора Альбуса Дамблдора. Студия HBO отказалась от комментариев о касте сериала. 8 марта Deadline сообщал, что HBO практически утвердила 34-летнего темнокожего актера Паапу Эссьеду на роль Северуса Снейпа.

В феврале СМИ писали, что актер Киллиан Мерфи, известный по ролям в «Оппенгеймере» и «Острых козырьках», рассматривается на роль профессора Квиринуса Квиррелла.

Ранее Айзекс захотел увидеть Мерил Стрип в роли Люциуса Малфоя.