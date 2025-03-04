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Павел Прилучный добивается снижения алиментов на детей для Муцениеце

«СтарХит»: актер Прилучный подал апелляционную жалобу из-за алиментов на детей
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centralpartnership/Global Look Press

В Мосгорсуд поступила апелляционная жалоба от актера Павла Прилучного из-за алиментов на детей для Агаты Муцениеце. Об этом сообщает «СтарХит».

Согласно информации издания, Прилучный требует снизить выплату для Муцениеце, поскольку старший сын экс-пары Тимофей проживает с ним. Адвокат звезды «Мажора» не стал комментировать эту информацию.

«СтарХит» также раскрывает, что следующее судебное заседание против бывших супругов по делу об определении места жительства сына пройдет 28 марта в Головинском суде.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

В начале октября прошлого года Муцениеце рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение 11-летнего ребенка не самостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну».

В конце января 2025 года Прилучный показал, как Тимофей отпраздовал свое 12-летие с друзьями в игровом комплексе. Дети трогали летучую мышь, змей, скорпиона и игуану. По случаю праздника актер также нанял аниматора, который работал в костюме капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря».

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