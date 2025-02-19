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Раскрыт гонорар Павла Прилучного

Сергей Дворцов: актер Прилучный зарабатывает 3,5 млн рублей за съемочный день
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Кинопоиск

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с порталом «Страсти», что актер Павел Прилучный зарабатывает 3–3,5 миллиона рублей за съемочный день.

Дворцов отметил хорошую, но скандальную репутацию Прилучного в звездных кругах. По словам шоумена, актер может вести себя агрессивно и эмоционально, как и «все творческие люди». Поэтому, как отмечает продюсер, среди организаторов артист числится как «скандальный персонаж».

По словам Дворцова, у Прилучного сложный характер.

«Уговаривать его на какие-то проекты тоже непросто. На уступки идет редко, конечно, гнет свою линию. Но я считаю, как продюсер, это правильно, потому что каждый организатор тоже пытается прогнуть свою линию. Я звезд понимаю, ведь им нужно как-то все-таки планку не опускать и держать марку», — поделился шоумен.

Дворцов признался, он не слышал, чтобы Прилучный вел корпоративы. Он предположил, что актер может появляться на подобных мероприятиях в качестве звездного гостя.

На данный момент Прилучный судится с бывшей женой, актрисой Агатой Муцениеце, об определении места жительства их старшего сына Тимофея. 18 октября Головинский районный суд Москвы оставил Тимофея у матери до завершения судебных разбирательств. Однако после этого актриса сообщала, что так и не увиделась с сыном.

Ранее адвокат Муцениеце опровергла информацию об алиментах в 370 тысяч от Прилучного.

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