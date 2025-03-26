В Петербурге украли бронзовый барельеф Героя Советского Союза

На Северном кладбище в Санкт-Петербурге неизвестные украли бронзовый барельеф Героя Советского Союза. Возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронения, об этом сообщает Telegram-канал «‎78».

По информации канала, речь идет о могильной плите Владимира Игнатьева. Пропажу барельефа обнаружили, как уточняется, 25 марта. Сообщается, что хищение могло произойти в период с октября прошлого года по март текущего.

Владимир Игнатьев (1920 — 1988) был командиром взвода саперного батальона. В 1944 году при форсировании Дуная в Югославии он переправил на правый берег около 60 солдат, обезвредил несколько противотанковых мин и вывез раненых.

В феврале этого года в новосибирском сквере Владимира Высоцкого украли закладной камень памятника певцу. Как писал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком», двое мужчин в светоотражающей одежде сняли камень 11 февраля в районе 12 часов дня и погрузили его в машину. Памятник стоял между домами 13 и 3 на улице Высоцкого. Подробности происшествия неизвестны.

Ранее античную статую нашли на помойке.