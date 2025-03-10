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Родители жениха дочери Волочковой не придут на свадьбу

Балерина Волочкова сообщила, что родителей жениха дочери не будет на свадьбе
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с kp.ru, что родители жениха дочери Никиты Григоряна не придут на свадьбу в Санкт-Петербурге.

Волочкова заявила, что не знает причин, почему они не посетят торжество. Она отметила, что не знакома с родителями Григоряна. Они также не участвуют в организации свадьбы.

Балерина рассказала, что торжество пройдет в стиле романа «Великий Гэтсби». На свадьбе дочери танцовщицы Ариадны не будет представителей СМИ, а также звезд шоу-бизнеса.

«Ариадна, так же как и я, на свою свадьбу не приглашала никаких звезд. У меня не было и эстрадных исполнителей, которые пели бы песни. У меня было, знаете, 300 гостей на свадьбе, а артистов и аниматоров 450 человек. Арина, наоборот, хочет тихую семейную свадьбу без пафоса», — рассказала артистка.

Ариадна планирует отпраздновать две свадьбы. Одну — в Москве для отца, а другую — в Санкт-Петербурге для матери. Девушка приняла такое решение из-за конфликта между родителями. Для самих молодоженов важнее всего обвенчаться.

Ранее дочь Волочковой заявила, что «открыла для себя бога» с приходом жениха.

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