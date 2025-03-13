Волочкова заявила, что жена бывшего мужа ненавидит ее дочь

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Voice возмутилась, что жена ее бывшего мужа Елена Николаева «лезет» в историю со свадьбой ее дочери Ариадны.

Волочкова заявила, что у Ариадны были плохие отношения с Еленой Николаевой. По словам балерины, в семье экс-супруга Игоря Вдовина дочь является чужой.

«Ариша с детских лет была ненавистна в той семье. Моя дочь шесть лет не видела своего отца, а потом, когда начала жить с ним, этой тети еще даже не было», — рассказала артистка.

По словам Волочковой, московская свадьба Ариадны нужна для формальности. Танцовщица заявила, что для дочери это будет «посиделка с чужими ей людьми».

«Там же цыганский табор целый — бабушки, братья, сестры, племянники. Ариша сказала, что ей нужно посидеть с ними для формальности, а саму свадьбу она захотела сделать в мамином стиле», — отметила балерина.

Ариадна рассказывала, что приняла решение отпраздновать две свадьбы — в Москве и Санкт-Петербурге. Первую она справит с отцом и друзьями, а вторую — с матерью. Она приняла такое решение из-за конфликта родителей. Девушка хочет, чтобы отцу и матери было комфортно.

Ранее Волочкова не подтвердила многомилионные расходы на свадьбу дочери.