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Российский дирижер Минин попал в больницу с гипертоническим кризом

Mash: у народного артиста СССР Владимира Минина случился гипертонический криз
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Известный российский дирижер, народный артист СССР Владимир Минин попал в больницу с гипертоническим кризом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, 96-летнего Минина экстренно госпитализировали в Москве. Он находится под наблюдением врачей, его состояние оценили как стабильное.

Владимир Минин известен как лучший интерпретатор русской церковной музыки и бывший руководитель Московского государственного академического камерного хора. Он сделал русскую церковную музыку достоянием слушателей во всем мире и возродил ее как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры, отмечают журналисты.

23 марта Mash сообщил, что дирижера шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно госпитализировали и прооперировали. По данным издания, дирижер жаловался на сильную боль в брюшной полости. Его состояние оценивали как стабильное.

Ведущая «Голоса» Яна Чурикова подтвердила экстренную госпитализацию дирижера. Она попросила журналистов не задавать сотрудникам оркестра Жилина «Фонограф» лишних вопросов и дать дирижеру спокойно заняться здоровьем. Телеведущая назвала композитора человеком, который живет ради музыки.

Ранее актер из фильма «Сволочи» попал в реанимацию.

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