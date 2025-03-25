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Актер из фильма «Сволочи» попал в реанимацию

Олега Буганова госпитализировали в реанимацию
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Олег Буганов/VK

Актер Олег Буганов попал в реанимацию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, Буганов жаловался на слабость. У артиста появилась рвота с кровью. После его госпитализировали в реанимацию. Артист рассказал врачам, что долгое время не может найти работу. У него началась депрессия.

Последний раз Буганов снимался в сериале «Метод Лавровой» в 2011 году. Он также играл в картинах «Сволочи», «Голоса», «Погоня за тенью», «Черкизона. Одноразовые люди», «Москва. Три вокзала».

23 марта Telegram-канал Mash сообщил, что дирижера шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно госпитализировали и прооперировали. По данным издания, дирижер жаловался на сильную боль в брюшной полости. Его состояние оценивали как стабильное.

Ведущая «Голоса» Яна Чурикова подтвердила экстренную госпитализацию дирижера. Она попросила журналистов не задавать сотрудникам оркестра Жилина «Фонограф» лишних вопросов и дать дирижеру спокойно заняться здоровьем. Телеведущая назвала композитора человеком, который живет ради музыки.

Ранее российская актриса решила выйти из спектакля после избиения.

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