Ведущая «Голоса» подтвердила госпитализацию Жилина

Телеведущая Яна Чурикова в Telegram-канале подтвердила экстренную госпитализацию дирижера Сергея Жилина.

Чурикова попросила журналистов не задавать сотрудникам оркестра Жилина «Фонограф» лишних вопросов и дать дирижеру спокойно заняться здоровьем. Телеведущая назвала композитора человеком, который живет ради музыки.

«А телевидение добавило к этому еще и ненормированный рабочий график. Когда у «Голоса» сезон – все видят только красивую картинку, но никто не знает, как Жилин и команда пашут ночами, работая над партитурами и репетируя, чтобы успевать к эфиру и учитывать пожелания наставников», — заявила Чурикова.

23 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Сергея Жилина экстренно госпитализировали и прооперировали. По данным издания, дирижер жаловался на сильную боль в брюшной полости. Его состояние оценивали как стабильное.

Жилин является руководителем музыкальных коллективов, объединенных общим названием «Фонограф». В 2005 году композитор удостоился звания заслуженного артиста России, а в 2019-м – народного.

Ранее Михалков пожелал здоровья распространяющим слухи о его госпитализации.