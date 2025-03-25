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«Как медведица»: Джей Ло сорвалась на папарацци из-за дочери

Актриса Лопес отругала папарацци, мешавшему ее дочери Эмме
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jlo/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и певица Дженнифер Лопес сорвалась на папарацци после премьеры спектакля «Отелло» на Бродвее. Об этом сообщает Page Six.

Фотограф пытался сделать кадр, когда Лопес с 17-летней дочерью Эммой выходила из театра.

По словам очевидца, папарацци сунул объектив большой камеры прямо в лицо девушке, и Лопес закричала на мужчину.

«Она перешла в режим мамы-медведицы», — рассказывает очевидец.

Это не испортило Джей Ло настроение, и та делилась впечатлениями в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Премьера «Отелло» с лучшей спутницей в жизни», — подписала Лопес видео с совместными танцами с дочерью.

В новой версии драмы Уильяма Шекспира в «Театре Этель Берримор» играют Дензел Вашингтон и Джейк Джилленхол.

Накануне Бен Аффлек впервые рассказал о причинах развода с Дженнифер Лопес.

Ранее источник в окружении Лопес заявил, что мужчины используют ее.

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