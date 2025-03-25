Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции заявили, что Россия не связывалась с Реймсом из-за похищенных монет

РИА Новости: Россия не связывалась с мэрией Реймса из-за похищенных монет
close
Matador Rare Coins

Администрация французского города Реймс и руководство музея Сен-Реми сообщили об отсутствии официальных запросов от российских властей относительно обнаруженных в Москве античных монет, которые числятся пропавшими из музейных коллекций. Об этом сообщает РИА Новости.

«С городом Реймсом и его музеями на данном этапе не связывались. Условия возврата украденных монет, если их происхождение из Реймса будет подтверждено, должны будут стать предметом обсуждения», — сказала пресс-атташе мэрии Реймса Женевьев Доге.

25 марта стало известно, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Москве коллекцию старинных золотых монет, которая была похищена из музея Сен-Реми. Представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк рассказала, что полицейским поступила информация о продаже старинных монет на одном из антикварных рынков в российской столице. При этом по своему описанию они были схожи с украденными экспонатами, поэтому специалисты направили во Францию запрос с просьбой проверить эти сведения.

Ранее в Голландии обнаружили шедевр фламандского художника Питера Брейгеля Младшего, похищенный около 50 лет назад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами