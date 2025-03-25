Во Франции заявили, что Россия не связывалась с Реймсом из-за похищенных монет

Администрация французского города Реймс и руководство музея Сен-Реми сообщили об отсутствии официальных запросов от российских властей относительно обнаруженных в Москве античных монет, которые числятся пропавшими из музейных коллекций. Об этом сообщает РИА Новости.

«С городом Реймсом и его музеями на данном этапе не связывались. Условия возврата украденных монет, если их происхождение из Реймса будет подтверждено, должны будут стать предметом обсуждения», — сказала пресс-атташе мэрии Реймса Женевьев Доге.

25 марта стало известно, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Москве коллекцию старинных золотых монет, которая была похищена из музея Сен-Реми. Представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк рассказала, что полицейским поступила информация о продаже старинных монет на одном из антикварных рынков в российской столице. При этом по своему описанию они были схожи с украденными экспонатами, поэтому специалисты направили во Францию запрос с просьбой проверить эти сведения.

Ранее в Голландии обнаружили шедевр фламандского художника Питера Брейгеля Младшего, похищенный около 50 лет назад.